Встречу Путина и Си Цзиньпина назвали вызовом «западному лагерю»

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина — это вызов Западу во главе с США, сообщили в индийском издании Hindustan Times, передаёт «ПолитРоссия». По мнению индийских обозревателей, главы стран готовы сотрудничать в любых сферах.

Послание пекинского саммита очевидно: Россия и Китай не одиноки, действуя в союзе, они бросают вызов западному лагерю, который возглавляют США... Отношения этих двух стран превосходят политические и военные союзы эпохи холодной войны. Дружба между двумя государствами не имеет границ, нет «запрещённых» областей сотрудничества, — сообщает издание.

Отмечается, что мировое влияние США значительно поколебалось из-за российско-китайского союза.

Ранее в Пекине завершилась встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина. Переговоры длились почти четыре часа. По итогам диалога был подписан пакет совместных документов, а главы государств приняли совместное заявление о международных отношениях.

Также Владимир Путин отметил, что отношения двух стран развиваются в духе стратегического партнёрства, и выразил уверенность в том, что Москва и Пекин достигнут уровня торгового оборота в $200 млрд. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что обсуждалась тема взаимного открытия границ, однако подобные решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации.