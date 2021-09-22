Встречу на полях ГА ООН с участием США и Великобритании отменили

Планировавшуюся на среду на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединённых Наций (ООН) встречу с участием лидеров США, Франции, Германии и Великобритании отменили. Это произошло из-за проблем с графиком мероприятий на ГА. Об этом сообщает газета The Hill.

По словам неназванного представителя Госдепартамента США, лидеры этих стран пересекутся друг с другом в иных форматах. При этом он не уточнил, связана ли отмена встречи с обострившимися отношениями между Вашингтоном, Лондоном и Канберрой из-за соглашения по субмаринам.

76-я сессия Генассамблеи ООН открылась 14 сентября, при этом важнейшее внешнеполитическое событие года — неделя высокого уровня сессии ГА ООН — стартовало 21 сентября и завершится 27 числа. В этом году ГА проходит в очном формате с участием до четырёх делегатов от каждой страны.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. При этом Моррисон заявил, что Австралия выходит из соглашения по подлодкам с французской Naval Group.