Встречу Байдена и Зеленского перенесли

Встречу президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена перенесли на 31 августа. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, который транслировал телеканал «Украина 24».

Как сообщается, встреча состоится 31 августа, а не 30-го, как планировалось ранее. Изменения произошли в связи с расширением программы визита главы Украины.

Глава внешнеполитического ведомства страны заявил, что формат встречи теперь будет предусматривать не только переговоры делегаций, но и общение лидеров стран «с глазу на глаз».

Мы договорились с США о переносе этой даты на один день, в частности из-за того, что формат встречи президентов был расширен, — отметил Кулеба.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен провести встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 30 августа. По словам пресс-секретаря Белого дома, переговоры президентов покажут поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны США. Это произойдёт на фоне «продолжающейся территориальной агрессии» России в Донбассе и в Крыму.