https://static.news.ru/photo/4f71dbc6-6488-11ea-b6cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: ULMER/www.imago-images.de/Global Look Press

Бразильский чиновник Фабио Вайнгартен заразился новым типом коронавируса после поездки в Соединённые Штаты.

Вайнгартен контактировал с американским лидером Дональдом Трампом, так как сопровождал президента Бразилии Жаира Болсонару во время его визита в США, передаёт Gazeta.ru.

Как писал NEWS.ru, вице-президент США Майкл Пенс заявил, что заражение коронавирусом нового типа грозит тысячам американцев. На вопрос о том, могут ли заразиться миллионы человек, он ответил, что такие оценки должны давать эксперты. По его словам, президент США Дональд Трамп принял решение об ограничении въезда из Европы именно из-за того, что американские власти знают о риске стремительного распространения COVID-19.

В настоящее время в Соединённых Штатах зафиксировано более 1,3 тысячи случаев заражения, 38 человек погибли.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

По данным на 12 марта, число заболевших в мире превысило 126 тысяч человек, смертельных случаев зафиксировано 4637, более 68 тысяч человек выздоровели. В России официально зарегистрировано 28 случаев заражения. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах.