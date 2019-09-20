Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Дональдом Трампом 25 сентября.
В офисе украинского лидера отметили, что встреча пройдёт в Нью-Йорке, куда Зеленский специально прилетит, чтобы выступить на дебатах сессии Генассамблеи ООН, передаёт агентство
Ранее стало известно, что Вашингтон выделит $300 млн на военную помощь Украине, из которых $100 млн предусмотрено на покупку летального вооружения. Кроме того, США направят в Киев противокорабельные ракеты и боеприпасы для береговой обороны.