https://static.news.ru/photo/afddae7e-dbab-11e9-aa06-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Дональдом Трампом 25 сентября.

В офисе украинского лидера отметили, что встреча пройдёт в Нью-Йорке, куда Зеленский специально прилетит, чтобы выступить на дебатах сессии Генассамблеи ООН, передаёт агентство УНН .

Ранее стало известно, что Вашингтон выделит $300 млн на военную помощь Украине, из которых $100 млн предусмотрено на покупку летального вооружения. Кроме того, США направят в Киев противокорабельные ракеты и боеприпасы для береговой обороны.