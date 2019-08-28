Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся в Варшаве. Об этом сообщил приехавший в Киев советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
Я также высказал наши ожидания относительно встречи в Варшаве двух президентов, и мы через несколько дней будем работать над организацией этой встречи, — цитирует Болтона РИА Новости.
Трамп приедет в Польшу для участия в мемориальных церемониях, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны, 1 сентября. О возможной встрече двух лидеров сообщал также спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Ранее News.ru сообщал, что президенты Польши, Соединённых Штатов и Германии выступят с речью 1 сентября на мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в Варшаве. На мероприятиях будут присутствовать 40 заграничных делегаций.