https://static.news.ru/photo/a9ea047e-9d06-11e9-afa3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся в Варшаве. Об этом сообщил приехавший в Киев советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Я также высказал наши ожидания относительно встречи в Варшаве двух президентов, и мы через несколько дней будем работать над организацией этой встречи, — цитирует Болтона РИА Новости .

Трамп приедет в Польшу для участия в мемориальных церемониях, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны, 1 сентября. О возможной встрече двух лидеров сообщал также спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Ранее News.ru сообщал, что президенты Польши, Соединённых Штатов и Германии выступят с речью 1 сентября на мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в Варшаве. На мероприятиях будут присутствовать 40 заграничных делегаций.