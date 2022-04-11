Встреча Путина с Нехаммером завершилась

Встреча президента РФ Владимира Путина с канцлером Австрии Карлом Нехаммером завершилась, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Переговоры российского лидера с канцлером проходили в резиденции президента России в Ново-Огарёво. Эта была первая встреча Путина с Нехаммером с момента вступления последнего в должность канцлера.

Песков не уточнил, как долго длились переговоры.

Да, встреча завершилась, — заявил он.

Нехаммер стал первым лидеров страны Евросоюза, который нанёс визит в Москву после начала специальной военной операции на Украине. До этого канцлер Австрии провёл встречу в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее глава австрийского МИД Александер Шалленберг сообщил, что поездка Нехаммера в Россию может также способствовать завершению кризиса на Украине. По его словам, Вена «хочет использовать все возможности».

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.