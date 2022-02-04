Встреча Путина и Си Цзиньпина началась в Пекине

В Пекине начались переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости. Ожидается, что лидеры РФ и Китая обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности. Также Путин и Си Цзиньпин затронут основные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, области инвестиционного сотрудничества, космосе и других.

Это первый визит Путина в Китай с начала пандемии коронавируса. В российскую делегацию вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Николай Шульгинов, глава «Роснефти» Игорь Сечин, а также помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Ранее Лавров провёл переговоры с главой МИД КНР Ван И, который рассказал, что Китай поддерживает Россию по переговорам с США и НАТО по безопасности. Также Пекин и Москва выступают против попыток создания враждебных лагерей и блокового противостояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Оба министра скоординировали позиции по Афганистану, Корейскому полуострову и Украине.

По итогам переговоров стороны подписали документ о сотрудничестве между министерствами иностранных дел двух стран.