https://static.news.ru/photo/c23e6d6e-d54e-11e9-81f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: whitehouse.gov

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что встреча участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе может пройти на полях предстоящей Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, сейчас нет чётких договорённостей на этот счёт, передаёт ТАСС .

Контакт ради контакта на любом уровне, наверное, сам по себе имеет значение с точки зрения направления сигнала, — подчеркнул он.

Однако ситуация вокруг СВПД настолько сложная, что отсутствие конкретных решений может «создать больше вопросов», добавил дипломат.

Ранее News.ru писал, что Тегеран намерен превысить установленный СВПД лимит урана. Одна из причин — недовольство Исламской Республики итогами прошедшей в Вене встречи совместной комиссии по выполнению ядерной сделки.