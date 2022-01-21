Встреча Лаврова и Блинкена в Женеве продлилась полтора часа

В Женеве завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Переговоры прошли в отеле «Президент», общение представителей двух стран продлилось полтора часа, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что дипломаты сказали несколько вступительных слов, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.

Основной темой стали росcийские предложения по гарантиям безопасности. Ранее Блинкен уже заявил, что не везёт на встречу письменный ответ США на росcийские документы. По его словам, сторонам нужно обсудить текущую ситуацию и посмотреть, остаются ли у них возможноcти для диалога.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Ранее Блинкен заявил, что в НАТО не намерены отказываться от политики открытых дверей, несмотря на недовольство со стороны России. По его словам, Альянс готов принять в свой состав новые страны, желающие вступить в него по собственной воле.