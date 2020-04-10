Встреча ЕАЭС пройдёт 14 апреля

https://static.news.ru/photo/77c5c5b2-7b3d-11ea-ba8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: eurasiancommission.org

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович рассказал о предстоящей встрече глав стран — участниц ЕАЭС. Мероприятие состоится 14 апреля.

По его словам, обсуждение будет проводиться в формате видеоконференции, передаёт ТАСС.

[Политики встретятся,] чтобы обменяться и по текущему моменту, и наметить какие-то шаги, в том числе в сфере занятости, в сфере среднего и малого бизнеса, — поделился он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Евразийский межправительственный совет во время совещания принял пакет документов, направленных на поддержку экономики и борьбу с коронавирусом нового типа (COVID-19), одобренных во время внеочередных заседаний Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).