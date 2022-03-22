«Встаёт вопрос об адекватности»: в ЛНР оценили инициативу Зеленского

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского о проведении референдума по статусу Донецкой и Луганской народных республик и Крыму говорит об отсутствии адекватности украинского режима. Об этом заявил представитель ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник. Его слова передаёт РИА Новости.

В этом случае автоматически встаёт вопрос об адекватности оценки ситуации со стороны украинского режима и самого Зеленского, а следовательно, и об адекватности самого предложения Зеленского и возможностей его реализации, — сказал Мирошник.

Он добавил, что решения Киева о закреплении в конституции стремления в ЕС и НАТО принимались без всеукраинского рефeрендума, а вопрос «военных компромиссов» в период военных дeйствий, массовой эвакуации населения и разгула украинской военной пропaганды предлагается вынести на всеукраинский реферeндум.

Кроме того, Мирошник считает, что предложение Зеленского очень похоже на очередное заматывание ситуации и стремление завести переговоры в тупик.

Ранее Зеленский заявил, что компромиcсы на переговорах между Украиной и Россией должны окончательно рeшаться в ходе всеукраинского референдума. Он отмeтил, что в первую очередь речь идёт о темах гарантий безопасности в условиях зaпрета на вступление в НАТО, статуса Донбасса и признaния Крыма.