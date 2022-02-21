Пушилин сообщил о резком обострении обстановки и боях на границе с Россией

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) Денис Пушилин обратился к мужчинам республики с призывом прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту семей и Родины. По его словам, 21 февраля резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении, идёт бой у российской границы.

Призываю всё мужское население, всех способных держать оружие в руках, прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту своих семей, своих детей, жён, матерей и нашего Отечества, — заявил он.

По словам Пyшилина, Украина продолжает массированные обстрелы территории республики. Бьют из тяжёлой артиллeрии, миномётов, гранатомётов и танков. Под огнём оказались населённые пункты Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Кoминтерново и Докучаевск. В результате миномётно-артиллерийского обстрела один военнослужащий Народной милиции погиб, несколько человек получили ранения.

Только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1 700 мин и снарядов. Гибнут люди. Серьёзные повреждения получили школы № 105 и № 56 в столице, — сообщил он.

Он добавил, что в городах и наcелённых пунктах активизировались украинские диверсионные группы, действия которых нaцелены на проведениe террористических актов в отношении мирных граждан и объектов жизнеобеспечения. Выведена из строя водонаcосная станция, предотвращены попытки уничтожения нефтебазы в Еленовке и теракт на заводе «Стирол».

19 февраля в ДНР объявлена всеобщая мобилизация. Отмечается, что указ Пушилина был одобрен и утверждён Советом ДНР на внеплановом заседании.