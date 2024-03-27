Всемирный банк выделит Украине $1,5 млрд за счет Японии и Великобритании Шмыгаль: к концу марта Украина получит от Всемирного банка $1,5 млрд

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukr/www.imago-images.de/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украина получит $1,5 млрд от Великобритании и Японии по программе Всемирного банка в рамках займа в поддержку политики развития (DPL), сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его данным, Киев сможет располагать этими средствами к концу марта.

Совет директоров Всемирного бaнкa одобрил решение о выделении Укрaине $1,5 млрд в рaмкaх зaйма в поддержку политики рaзвития. Из них $984 млн поступит от Японии и $516 млн — от Великобритaнии, — говорится в публикации министра.

Шмыгаль выразил благодарность партнерам за вклад в макрофинансовую стабильность Украины. По его словам, средства направят на социальные и гуманитарные цели, а также на восстановление страны.

Ранее Шмыгаль сообщал, что власти Украины рассчитывают в течение 2024 года получить от стран Евросоюза €16 млрд по программе Ukraine Facility. Он назвал ЕС одной из главных опор в вопросе финансовой поддержки Киева.

В Японии осудили террористическую атаку на подмосковный «Крокус Сити Холл», однако власти страны отказались давать оценку заявлениям президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского об этом событии. Глава японского МИД Еко Камикава добавил, что правительство Японии выражает свои соболезнования родным погибших и пострадавших.