https://static.news.ru/photo/5122cb0c-5e15-11ea-9bbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирный банк выделит $12 млрд, чтобы помочь государствам справиться с распространением коронавируса.

Средства выделяются, чтобы помочь странам-членам ВБ принять эффективные меры в ответ на коронавирус, — цитирует "Интерфакс" пресс-релиз Всемирного банка.

Помощь будет оказываться через финансовые структуры организации, среди которых Международная финансовая корпорация, Международная ассоциация развития и Международный банк реконструкции и развития. При этом, беднейшие страны получат часть средств не в виде кредитов, а как гранты.

Отмечается что выделенные деньги также помогут преодолеть негативные экономические последствия эпидемии, «там, где это возможно». При этом банк намерен помочь развивающимся странам в укреплении системы здравоохранения, улучшении доступа к медицинским услугам, усилении эпиднадзора, активизации мероприятий в сфере здравоохранения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Всемирный банк рассказал, как побороть бедность в России. По мнению организации, следует увеличить количество и улучшить качество факторов производства и эффективность их использования — создать благоприятные экономические условия (институциональные и социальные), развивать торговую интеграцию, увеличивать доступность финансовых инструментов. Но главное — поощрять инвестиции в человеческий капитал.