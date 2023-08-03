Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру

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В ответ на переворот в Нигере Всемирный банк принял решение о временной приостановке выделения финансовых средств стране для всех операций, за исключением деятельности в частном секторе, передает ТАСС. Регулятор подчеркнул, что продолжает тщательно наблюдать за развитием ситуации.

Всемирный банк поддерживает мир, стабильность и превосходство права как ключевые элементы создания беднейшего мира на пригодной для жизни планете. Мы тревожимся попытками смещения демократически установленного правительства Нигера. В результате, мы приостановили выделение средств по всем операциям до дальнейшего уведомления, исключая партнерства в частном секторе, которые будут продолжены с осмотрительностью, — говорится в заявлении банка.

Нигерийские военные заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума 27 июля. Они ввели комендантский час на территории государства, а также объявили о приостановке работы всех учреждений. Предполагалось, что Франция может ответить на переворот в Нигере военной интервенцией, однако министр иностранных дел страны Катрина Колонна опровергла эти сообщения.

Вскоре национальный совет по защите отечества, который сейчас является правящим органом мятежных сил в Нигере, назначил новых глав регионов страны, которыми стали высокопоставленные военные.