Всемирный банк направил дополнительные средства на помощь Украине Всемирный банк направил на помощь Украине дополнительно $500 млн

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Всемирный банк выделил на помощь Украине дополнительные $500 млн. Эти деньги пойдут на покрытие расходов, возникших в результате военных действий. Об этом стало известно агентству Reuters.

Отмечается, что данная помощь анонсировалась еще 30 сентября и была выдана под гарантии Великобритании. При этом изначально предполагалось выделить $530 млн.

Ранее Всемирным банком уже было выделено Украине $11 млрд. Основным кредитором здесь выступают США, которые в августе решили выделить стране $4,5 млрд для уменьшения дефицита бюджета.

При этом непосредственно на Украине говорят о необходимости ежемесячных поступлений на сумму $5-6 млрд. Как отметил помощник президента страны по экономическим вопросам Александр Роднянский — младший, от Евросоюза страна ожидает около $2 млрд ежемесячно, также около $500 млн в месяц может выделять Германия.

Летом власти Украины сообщили, что для восстановления экономики и инфраструктуры страны необходимо от $30 до $100 млрд ежегодно.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что если Евросоюз перестанет выделять Киеву деньги, украинцы могут остаться без зарплат и пенсий. Сама Украина уже исчерпала возможности экономить, отметил он. Глава правительства пояснил, что говорит о финансировании в рамках обещанных €9 млрд.