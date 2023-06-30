Всемирный банк исчерпал почти все средства для помощи Киеву

Фото: shutterstock.com

Внутренние возможности Всемирного банка по предоставлению финансовой помощи Киеву практически исчерпаны, заявил источник ТАСС из российской дирекции Всемирного банка, комментируя решение организации выделить Украине кредит в размере $1,5 млрд под гарантии Японии. Источник подчеркнул, что этот шаг «свидетельствует об исчерпании собственных ресурсов банка, а также о серьезных рисках, связанных с состоянием украинской экономики».

Отмечается, что российская сторона выступила против предоставления этого займа.

В дирекции также напомнили, что в апреле международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины с CCC+ до CCC с негативным прогнозом. При этом, по оценке Международного валютного фонда, падение украинского ВВП в прошлом году составило 30,3%.

В июне Всемирный банк заявил о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине, размер которой составил $1,75 млрд. Из этой суммы $500 млн будут предоставлены в виде займа с гарантией Великобритании, $1,25 млрд — грант от США, а оставшиеся $15 млн — от Финляндии.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз планирует предоставить Украине пакет финансовой помощи приблизительно на €50 миллиардов. Отмечается, что помощь будет направлена на восстановление Украины и будет предоставлена в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. По словам собеседника агентства, план Еврокомиссии будет финансироваться путем взносов государств-членов, а не рыночных займов.