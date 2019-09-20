https://static.news.ru/photo/6fedcbee-db99-11e9-8912-fa163e074e61_660.jpg Илья Деревянко Фото: facebook.com/ilya.derevyanko

С пятницы, 20 сентября, по всему миру начинается неделя протестов против изменения климата. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил российский блогер Илья Деревянко.

С завтрашнего дня стартует неделя протестов против изменения климата. Акции пройдут по всему миру, — пишет Деревянко в Facebook со ссылкой на официальный сайт недельной акции.

Блогер подчеркивает беспрецедентность события и призывает всех неравнодушных распространять информацию о нем, самим принимать участие и следить за акцией.

Как писал News.ru, актёра Леонардо Ди Каприо и 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг могут пригласить на Климатический форум городов, который пройдёт в Москве в следующем году. Об этом сообщил руководитель московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.