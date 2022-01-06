Доступ к проводному Интернету возобновили в Казахстане, кроме Алма-Аты

Казахская национальная телекоммуникационная компания «Казахтелеком» включила проводной Интернет на территории всей страны, кроме Алма-Аты, передаёт информационный сервис по мониторингу блокировок в СНГ Globalcheck. Отмечается, что 5 января мобильный Интернет также начал работать.

Ранее сообщалось, что на фоне протестов в крупнейших городах Казахстана перестали работать ключевые мессенджеры. Также сообщалось о приостановке в работе мобильного Интернета. Также стало известно, что крупнейший оператор сотовой связи и передачи данных в Казахстане «Казахтелеком» отключил соединение с Интернетом во всей стране.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение по всей стране. В Казахстан 6 января направлен миротворческий контингент ОДКБ, в состав которого входят российские самолёты с десантниками на борту.