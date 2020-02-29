Константинопольский патриархат не планировал проводить встречу предстоятелей всех православных церквей по типу недавнего совещания в Аммане.
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Ранее в СМИ появилась информация, что Константинопольский патриарх Варфоломей пригласит на мероприятие глав 15 церквей, в том числе патриарха Московского и всея Руси Кирилла и главу непризнанной Москвой Православной церкви Украины Епифания Думенко.
Как писал NEWS.ru, совещание православных иерархов прошло в Аммане, столице Иордании, 26 февраля. В нём поучаствовали главы шести церквей из 13 приглашённых: Иерусалимской, Русской, Польской, Румынской, Сербской, Церкви Чешских земель и Словакии. Опубликованное по итогам совещания коммюнике было посвящено темам предоставления автокефального статуса добивающимся его церквям, раскола на Украине, ситуации, с которой сталкивается Сербская православная церковь (СПЦ) в Черногории и Северной Македонии.
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