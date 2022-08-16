Вселенский голод, атомный апокалипсис. Что дальше?

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Итак, корабли с остатками украинского зерна из Одессы и Черноморска пошли в Турцию и дальше через проливы к счастливому сытому будущему человечества хотя бы в этом году. И раздутая до масштабов ожидания конца света кампания как-то незаметно сошла на нет. Словно никто не заламывал в отчаянии руки перед лицом неминучих десятков тысяч голодных смертей, спровоцированных, естественно, русской «агрессией». И вот никто больше не вспоминает о голодающих Африки, а корабли с кукурузой спешат то в порты Европы, то на Ближний Восток. А фотографии с видом истощенных детишек африканской зоны Сахела сданы в архив. Они свою роль глобального скандала, продолжения демонизации России выполнили.

Тем более что тут же была обнаружена новая угроза всему человечеству по причине российского «вторжения» — риск взрыва реакторов на Запорожской АЭС. Совпадение? Не думаю. Уж очень все методично и продуманно. Перестала играть одна мировая страшилка по причине своей необоснованности, как в ход была запущена следующая. На этот раз игра ведется не на чувствах добрых европейских самаритян, переживающих за африканских детей. Угроза «нарисована» для всей Европы. А это уже весомо, зримо и очень опасно.

Не просто так, воля ваша, украинская артиллерия из района Никополя стала ведь бить по ЗАЭС аккурат после начала зерновой навигации, когда подписанное многостороннее соглашение уже вступило в действие. Все явно согласовано и продумано. Теперь ничто не должно отвлекать внимания обеспокоенной глобальной общественности от обстрелов станции, угрожающих местным апокалипсисом. Причем опять же на первом плане, как и в ситуации с зерновой проблемой, Антониу Гутерриш — миротворец. И вновь генсек ООН как бы над схваткой, как бы не занимает чьей-то позиции. Но очень обеспокоен. И не то чтобы он слепо верил в то, что сбрендившие русские с синдромом самоубийц сами себя обстреливают на ЗАЭС, контролируемой ими уже в течение нескольких месяцев. Но виновников таких обстрелов, ставящих целый регион на грань катастрофы, Гутерриш не называет.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Антониу Гутерриш

Ему еще надо кое в чем разобраться, кое во что вникнуть. Да и полной информации у него нет: комиссия МАГАТЭ ведь никак не доберется до Запорожья. А как ей, бедолаге, добраться, если нет гарантий полной безопасности? Да и Киев требует, чтобы она прибыла в полном соответствии с украинским законодательством. А как это сделать на территории, что скоро войдет в состав России? Полностью замкнутый круг. Видимо, ситуация разрешится, когда ее инициаторы потеряют к ней пропагандистский интерес. Произойдет это только тогда, когда либо российская артиллерия и ракетные войска подавят все позиции, с которых удобно угрожать АЭС, либо когда придется заглушить реакторы в ожидании худшего.

В идеале для укронациков их обстрелы должны продолжаться как минимум до даты проведения референдума о вхождении территории в состав России. Цель: либо технически сорвать его проведение, либо снизить максимально явку.

Но не надо быть пророком для того, чтобы быть уверенными: после окончания стенаний по поводу голода и атомного апокалипсиса на свет будет вытащена новая страшилка, как бы проистекающая из сути российского «вторжения». Информационные казни египетские будут продолжаться.