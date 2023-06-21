«Все возможно»: посол РФ об ответных мерах Москвы на удар ВСУ по Крыму Посол России в Британии не исключил ответные меры в случае нанесения Киевом удара по Крыму

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что в случае нанесения удара ВСУ по Крыму последуют ответные меры, сообщает телеканал Sky News. Дипломат напомнил о словах министра обороны РФ Сергея Шойгу, который предостерег Киев от применения британских ракет высокой дальности Storm Shadow против полуострова. Глава российской дипмиссии в Лондоне добавил, что Украина должна принять во внимание последствия и возможные ответные действия со стороны России.

Министр обороны России Сергей Шойгу не сказал, какие у него планы, если — и мы говорим если — Украина собирается применить поставляемые Британией ракеты высокой дальности Storm Shadow по Крыму, а это часть России, так что все возможно, — сказал Келин.

Он также отверг слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который заявил, что «Россия пытается уничтожить то, чего не может взять», и отметил, что Москва пытается сократить военные возможности Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем планировала Украина. Он отметил, что боевые действия — это «не голливудский фильм» и в жизни все происходит иначе.