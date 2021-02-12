Все три российские вакцины от коронавируса могут получить рекомендацию ВОЗ

https://static.news.ru/photo/878f91ce-6d0b-11eb-a7a9-96000091f725_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Все три российские вакцины от коронавируса получат рекомендацию к использованию от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такое мнение высказала представитель организации в России Мелита Вуйнович.

Другой процесс, который делается через ВОЗ, по её словам, это временная регистрация для использования препаратов при чрезвычайной ситуации. Рекомендация ВОЗ выдаётся на основании анализа трёх параметров — качества, эффективности и безопасности, пояснила она.

Я неоднократно говорила о советских вакцинах против натуральной оспы, полиомиелита, вакцине против жёлтой лихорадки, которая имеет сертификат ВОЗ. Я уверена, что все три кандидата (вакцины от COVID-19. — NEWS.ru) пройдут этот процесс и будет рекомендация их использовать, — сказала Вуйнович в интервью РБК.

Она подчеркнула, что доверяет национальным регуляторным органам, а Россия имеет огромный опыт производства вакцин.

В августе 2020 года Россия зарегистрировала препарат от коронавируса, получивший название «Спутник V». Он был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

В октябре второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию, стала «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В январе 2021 года Минздрав получил от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова документы для регистрации вакцины «КовиВак». Регистрация препарата ожидается в ближайшее время.

Вуйнович также сообщила, что специалисты не исключают возможности возникновения штаммов коронавируса, менее восприимчивых к существующим вакцинам. По её словам, необходимо быть готовыми к появлению таких штаммов. В настоящее время у учёных уже есть база, благодаря которой можно изменить вакцины, писал NEWS.ru.