Сборная Украины по футболу проиграла Румынии на чемпионате Европы из-за самоуверенности и наглости, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его мнению, после пропущенного гола игроки рассыпались, как в случае, когда провалилось контрнаступление ВСУ.
Причина — самоуверенность и наглость украинцев. Они играли уверенные в своей победе. Но после гола посыпались. И всё рассыпалось. Это прямо повторение логики краха знаменитого контрнаступа ВСУ лета 2023 года, — подчеркнул эксперт.
При этом Марков назвал украинский футбол самым фашистским в мире. Свою позицию он объяснил тем, что именно фанатское движение стало основой отрядов, «заливших Украину кровью».
Ранее болельщики из Румынии решили «потроллить» организаторов Евро-2024 и его участников. Фанаты пришли на матч с Украиной с флагом ДНР и вывесили его в своем секторе, потому что в УЕФА запретили российский флаг.
До этого сербские болельщики отличились во время матча с Англией 16 июня в Гельзенкирхене. Они принесли на стадион российские флаги, несмотря на официальный запрет. Кроме того, национальный символ РФ видели на некоторых из первых матчей группового этапа, в том числе в Мюнхене.