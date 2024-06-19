«Все рассыпалось»: политолог объяснил причины поражения сборной Украины Марков: поражение сборной Украины по футболу сравнимо с контрнаступлением ВСУ

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Евро-2024, чемпионат Европы, Румыния — Украина

Сборная Украины по футболу проиграла Румынии на чемпионате Европы из-за самоуверенности и наглости, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его мнению, после пропущенного гола игроки рассыпались, как в случае, когда провалилось контрнаступление ВСУ.

Причина — самоуверенность и наглость украинцев. Они играли уверенные в своей победе. Но после гола посыпались. И всё рассыпалось. Это прямо повторение логики краха знаменитого контрнаступа ВСУ лета 2023 года, — подчеркнул эксперт.

При этом Марков назвал украинский футбол самым фашистским в мире. Свою позицию он объяснил тем, что именно фанатское движение стало основой отрядов, «заливших Украину кровью».

Ранее болельщики из Румынии решили «потроллить» организаторов Евро-2024 и его участников. Фанаты пришли на матч с Украиной с флагом ДНР и вывесили его в своем секторе, потому что в УЕФА запретили российский флаг.

До этого сербские болельщики отличились во время матча с Англией 16 июня в Гельзенкирхене. Они принесли на стадион российские флаги, несмотря на официальный запрет. Кроме того, национальный символ РФ видели на некоторых из первых матчей группового этапа, в том числе в Мюнхене.