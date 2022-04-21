«Все работают»: украинские полицейские перешли на службу в МВД ЛНР

«Все работают»: украинские полицейские перешли на службу в МВД ЛНРПолицейские Украины перешли на службу в МВД ЛНР
Бывшие сотрудники украинской полиции переходят на службу в МВД ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника по работе с личным составом Старобельского РОВД МВД ЛНР Юлию Романчук.
По словам представителя МВД Луганской Народной Республики, уже 29 человек действующих бывших сотрудников
Выехали где-то, примерно, по нашим данным, 33% состава. Остались на работе, которые вернулись и служат сейчас в ЛНР, — назначенных уже в приказе действующих бывших сотрудников — 29 человек, 10 — ещё ждут приказа, — сообщила Романчук.
Начальник по работе с личным составом отметила, что бывшие сотрудники пришли на работу сами, «особо никого не уговаривали», так как все хотели работать. По словам Юлии Романчук, возможно, у некоторых поначалу и были какие-то опасения и сомнения, но сейчас все успокоились — «все работают».
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие и силы Луганской Народной Республики взяли под полный контроль населённый пункт Кременная. В результате слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьёзных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов.