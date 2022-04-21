«Все работают»: украинские полицейские перешли на службу в МВД ЛНР

Бывшие сотрудники украинской полиции переходят на службу в МВД ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника по работе с личным составом Старобельского РОВД МВД ЛНР Юлию Романчук.

По словам представителя МВД Луганской Народной Республики, уже 29 человек действующих бывших сотрудников назначены приказами на службу, ещё 10 человек ждут приказа.

Выехали где-то, примерно, по нашим данным, 33% состава. Остались на работе, которые вернулись и служат сейчас в ЛНР, — назначенных уже в приказе действующих бывших сотрудников — 29 человек, 10 — ещё ждут приказа, — сообщила Романчук.

Начальник по работе с личным составом отметила, что бывшие сотрудники пришли на работу сами, «особо никого не уговаривали», так как все хотели работать. По словам Юлии Романчук, возможно, у некоторых поначалу и были какие-то опасения и сомнения, но сейчас все успокоились — «все работают».

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие и силы Луганской Народной Республики взяли под полный контроль населённый пункт Кременная. В результате слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьёзных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов.