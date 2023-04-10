«Все, привет»: политолог высказался о вступлении Финляндии в НАТО Политолог Межевич: после вступления в НАТО Финляндия стала законной целью для ВС России

Фото: Thomas Trutschel/Global Look Press

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

После вступления Финляндии в НАТО страна стала законной целью для Вооруженных сил России, заявил политолог Николай Межевич. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» эксперт отметил, что Финляндия уже давно интегрирована в Альянс, несмотря на сохранение нейтралитета и поддержание экономических взаимоотношений с СССР, а после и с Россией.

Финляндия интегрировалась в НАТО, принимала натовские стандарты. <...> Они приблизились практически к рубежу принятия, но не перешагнули этот этап. И поэтому ни Хельсинки, ни какие-нибудь там Турку, Тампере, ни военные базы не были законной целью — а теперь это законная цель. Все, привет, — пояснил политолог.

Межевич рассказал, что Финляндии разместила разведывательный центр вблизи Хельсинки. По словам эксперта, Россия также припомнит Финляндии нарушение мирного Парижского договора. Межевич отметил, что выход из него произошел не в том порядке, который был предусмотрен изначально. Политолог уточнил, что вступление в НАТО не принесет стране ожидаемой радости. По его мнению, Финляндия «успела заскочить в последний вагон последнего поезда, который двигается к взорванному мосту и скоро окажется на дне большого ущелья».

Политолог Андрей Суздальцев ранее назвал обидным для России решение Финляндии вступить в НАТО. По его словам, в стране, особенно в Санкт-Петербурге, всегда стремились поддерживать добрососедские отношения и считали важным финский вопрос.