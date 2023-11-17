«Все превратится в расплавленное стекло»: почему Запад боится «Авангарда» Эксперт Литовкин: уникальность «Авангарда» в невероятной скорости боевого блока

Фото: Tass/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британское издание Daily Express выпустило подробный материал, в котором утверждается, что российскую боевую ракету «Авангард» можно запустить из-за пределов атмосферы Земли, поразив любые точки на планете в течение получаса. Авторы признают, что западные ПРО пока не способны перехватить эти боевые блоки. Что известно об особенностях российской разработки, правда ли «Авангард» можно запустить из космоса и есть ли у России такие планы — в материале NEWS.ru.

Что написали об «Авангарде» английские журналисты

Лондонское издание Daily Express в пятницу сообщило, что технические характеристики «Авангарда» позволяют запускать этот комплекс даже из космоса.

«Ракета, которую Путин описывал как „метеорит“, может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и может поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут. Такое орудие является единственным в своем роде», — пишет английская газета.

Журналисты Daily Express отметили, что ракета может развивать скорость в десятки тысяч километров в час и существующие средства противоракетной обороны (ПРО) Запада не смогут ее перехватить. По их мнению, ракетный комплекс значительно усиливает боевые возможности стратегических ядерных сил Москвы.

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин подтверждает, что «Авангард» можно запустить из-за пределов атмосферы. По его словам, «Авангард» — маневрирующий блок, который устанавливается на ракету, и в итоге снаряд выводит его в космос, затем он отдаляется, на гиперзвуковой скорости возвращается на Землю и летит на противника.

«С его скоростью полет сквозь слой атмосферы достаточно непродолжительный, за ней идет стратосфера, потом космос. „Авангард“ сам по себе не летает, он выводится ракетой, а затем ведет свою собственную жизнь», — рассказал он NEWS.ru.

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва» Разгонный блок для гиперзвукового комплекса «Авангард»

Что об «Авангарде» рассказали в Минобороны России

Поводом для публикации Daily Express, скорее всего, послужило заявление Министерства обороны России, которое появилось днем ранее. Сообщалось, что в Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс стационарного базирования «Авангард».

В военном ведомстве пояснили, что снаряд загружается в шахтную пусковую установку с помощью гидравлического механизма и подобные «сложнейшие технологические операции» продолжаются несколько часов.

Как добавили представители Минобороны, под Оренбургом подготовлена инфраструктура «позиционного района», которая включает в себя сооружения для занятий с дежурными сменами, боевого дежурства и для отдыха личного состава. В ведомстве подчеркнули, что модернизация повысит боевые возможности стратегических ядерных сил России.

Фото: МО РФ

Что об «Авангарде» думают военные аналитики

В разговоре с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин сказал, что «Авангард» рассчитан на поражение стратегических объектов противника, начиная от шахт с межконтинентальными баллистическими ракетами и заканчивая целыми городами. По его словам, «Авангард» можно оснастить термоядерной боевой частью.

«Целями, предположу, станут стратегические объекты вероятного противника от шахт межконтинентальных баллистических ракет до целых городов. Нью-Йорк если не полностью, то на половину уничтожит точно. Или Вашингтон. В эпицентре термоядерного взрыва, как говорится, все превратится в расплавленное стекло», — пояснил Литовкин.

Эксперт отметил, что боеголовку «Авангарда» невозможно сбить благодаря высокой скорости. По его мнению, неуязвимость ракеты связана с ее способностью маневрировать во время подлета к цели.

«Уникальность „Авангарда“ — в невероятной скорости боевого блока в 27 Махов, это 27 скоростей звука. Обнаружить, перехватить, сбить его невозможно. Он долетит до цели в считаные минуты и нанесет очень серьезный ущерб вероятному противнику», — отметил Литовкин.

Капитан Дандыкин тоже считает главной особенностью «Авангарда» умение совершать маневры и поражать мишень на очень большой гиперзвуковой скорости.

«Если другие боеголовки ракет можно перехватить противоракетными системами, то этот блок идет с такой скоростью и совершает такие маневры, что он неуязвим. Это то, о чем сейчас тревожатся в США, НАТО и везде, где нас не любят», — отметил Дандыкин. Впрочем, оговорился он, о конкретных планах применения «Авангарда» пока ничего не известно.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук сказал, что в ходе СВО стало ясно: американская система ПВО Patriot, предназначенная для охоты за всеми типами воздушных объектов, в том числе космического базирования, не способна реагировать на «Авангарды» и другие российские ракеты.

«Последние события на Украине показали, что это очень громоздкая система, что там очень длительный процесс выполнения боевых задач», — заключил он.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Анатолий Матвийчук

Почему Путин сравнивал «Авангард» с эскимо

В 2021 году президент России Владимир Путин отмечал, что боевой блок этого снаряда в полете достигает температуры почти в две тысячи градусов и при этом все равно сохраняет управляемость. Глава государства назвал способность ракеты выдерживать такой жар «эффектом эскимо».

«Температура на поверхности Солнца — примерно 6 тысяч градусов. А на наконечнике нашей новейшей ракетной системы „Авангард“ температура достигает двух тысяч почти что. Ракета летит и плавится на ходу, эффект эскимо создается. Но при этом проходит сигнал на управление, и изделие управляется», — говорил Путин.

По его словам, «Авангард» удалось разработать благодаря тесной кооперации науки, конструкторов и производственников всей страны.

«Это удалось! Мы не утащили где-то что-то, что-то с чем-то свинтили. А это результат работы научной сферы, конструкторских бюро и производственных предприятий чуть ли не по всей стране — это десятки предприятий и тысячи работающих», — пояснял глава государства.

Президент тогда расценил постановку на вооружение «Авангарда» как большое событие для страны, поскольку этот блок обеспечит надежную оборону российского народа на десятилетия.

Как и когда был создан «Авангард»

Насколько известно, первый успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками «Авангард» состоялся в 2012 году. Всего до 2020-го состоялось пять таких пусков. Старт серийного производства пришелся на 2018 год. Тогда вице-премьер, куратор ОПК Юрий Борисов рассказал про удачный пуск «Авангарда» с Домбаровского полигона по полигону Кура на Камчатке. В 2019 году в дивизии РВСН в Оренбургской области приступил к боевому дежурству с «Авангардами» отдельный полк.

По данным «Военного обозрения», комплекс «Авангард» включает в себя несколько ключевых элементов, первый из которых — межконтинентальная баллистическая ракета, отвечающая за разгон и вывод блока на расчетную траекторию. Сначала для этого будут использовать ракеты УР-100Н УТТХ, но в перспективе комплекс будут строить на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».

Фото: Russian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press Запуск баллистической ракеты «Сармат» на космодроме «Плесецк»

Второй элемент — гиперзвуковой планирующий блок. После разгона и сброса с ракеты блок совершает полет к цели и уничтожает ее при помощи встроенной боевой части.

«Планирующий крылатый боевой блок более чем серьезно отличается от традиционных боеголовок для МБР как с точки зрения техники, так и по принципам работы. В отличие от „обычных“ боевых блоков, крылатое изделие способно совершать планирующий полет, а не только „падать“ на цель. Кроме того, МБР на активном участке придает ему высокую скорость. Все это дает блоку ряд характерных преимуществ», — отметили в «Военном обозрении».

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