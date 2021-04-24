Все погибли: пропавшую в Индонезии подлодку нашли

Пропавшую в Индонезии подлодку обнаружили, все находившиеся на борту 53 моряка погибли, передаёт портал «Синьхуа» со ссылкой на военных.
Информация об исчезновении субмарины в районе побережья острова Бали появилась 21 апреля. Предполагается, что субмарина находилась примерно в 100 километрах от острова, когда с ней прервалась связь. Рядом с местом исчезновения судна позднее обнаружили следы разлива нефти. Уже несколько стран, включая РФ, предложили свою помощь в поисках. Среди них, в частности, Германия, Турция, Индия, Австралия и Франция. К месту исчезновения подлодки направили суда Сингапура и Малайзии.