Все погибли: пропавшую в Индонезии подлодку нашли

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Версия о возможной причастности Вашингтона к попытке государственного переворота в Белоруссии исследуется в рамках возбуждённого уголовного дела. Эту версию подтверждают полученные объективные и достоверные материалы. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Этот вопрос исследуется в рамках уголовного дела, которое на сегодняшний момент осуществляет Комитет государственной безопасности и следственные органы Белоруссии.<...> Идёт активная работа следственных подразделений. Поэтому конечные выводы нужно будет делать...