«Все под страшным прессингом американцев»: Песков о давлении США на страны

Все страны находятся под страшным давлением США. Многие государства боятся выйти из-под прессинга, потому что американцы угрожают им вторичными санкциями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». При этом он отметил, что Турция не боится обозначить свою суверенную позицию.

Безусловно, американцы угрожают вторичными санкциями, безусловно, все находятся под страшным прессингом американцев. И не все страны находят в себе силы, чтобы чётко обозначить свою суверенную позицию, — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что в мире всё же есть политики, самостоятельные в принятии решений. В пример он привёл президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который, несмотря на разногласия между Москвой и Анкарой, не боится возможных санкций и, исходя из интересов Турции, всегда чётко обозначает свою позицию.

Она [Турция] чётко говорит «да» там, где «да», и чётко говорит «нет» там, где «нет». Таких, как Эрдоган, очень мало на современном политическом Олимпе, — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Россия находится под сильнейшими санкциями за всю историю. По его словам, увлечение Запада антироссийскими ограничениями достигло «безумия».

Это лишь заставляет Россию работать, крутиться, налаживать собственные производства и внедрять те технологии, которые ранее закупались за границей, ускорять программу авиапромышленности, программу по АПК и углублять интеграцию с Белоруссией, добавил Песков.