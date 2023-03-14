«Все бросают и бегут». Украинский военный пожаловался на сослуживцев WP: украинские военные жалуются на неопытных бойцов, которые убегают со своих позиций

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские военные жалуются на высокое количество неопытных бойцов в армии, которые бегут со своих позиций, передает газета Washington Post. Командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным «Купол» в интервью изданию заявил, что только у нескольких солдат есть боевой опыт, но они все уже погибли или получили ранения.

У меня есть 100 новых солдат. Я не имею возможности подготовить их, и они говорят: «Возьмите их в бой». Но они все просто бросают свои позиции и убегают. У нас есть ощущение, что все, что мы делаем, это даем интервью и говорим людям, что мы уже победили, еще немного, две недели, и мы победим, — добавил он.

Ранее его подразделению пришлось покинуть Соледар, и сотни бойцов просто бросили свои позиции. За год из 500 солдат его батальона примерно 100 погибли, а 400 получили ранения. «Купол» стал единственным военным профессионалом в подразделении.

Другой военный, солдат по имени Дмитрий, рассказал, что некоторые менее подготовленные бойцы на его позициях в Донбассе боятся выходить из окопов. Он также добавил, что из-за интенсивных обстрелов у солдат начинаются панические атаки.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала обращение бизнесмена Евгения Пригожина к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом биться за Артемовск до конца. В противном случае, по мнению предпринимателя, глава государства проявит трусость, а украинский народ не простит ему сдачи города ЧВК.

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк ранее отказался называть потери ВСУ в Артемовске. Он подчеркнул, что точное число потерь будет названо после окончания конфликта в стране. По его словам, Украина платит высочайшую цену за удержание города.