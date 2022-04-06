Стало известно, кто может занять место Жириновского на посту лидера ЛДПР
Среди возможных преемников Жириновского Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов и Михаил Дегтярев
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
16:59, 06 апреля 2022
Владимир ЖириновскийФото: Yevgeny Philippov/Global Look Press
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Вероятными преемниками Владимира Жириновского на посту лидера ЛДПР могут стать, в первую очередь Леонид Слуцкий, а также Ярослав Нилов и Михаил Дегтярев. Об этом сообщил источник в Госдуме РФ, пишет «Интерфакс».
Слуцкий в данный момент, вероятно, основной претендент на должность будущего лидера ЛДПР, вместе с тем рассматривается кандидатура председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции Ярослава Нилова, а также губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, — уточнил собеседник агентства.