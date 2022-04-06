Стало известно, кто может занять место Жириновского на посту лидера ЛДПР

Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Военный эксперт Андрей Кошкин в разговоре с NEWS.ru прокомментировал поступок премьер-министра Венгрии Виктора Орбан, пригласившего президента России Владимира Путина на мирные переговоры с Украиной в Будапешт. Заведующий кафедрой политологии РЭУ им. Г.В.Плеханова напомнил, что РФ открыта к диалогу.

Военный эксперт Андрей Кошкин в разговоре с NEWS.ru прокомментировал поступок премьер-министра Венгрии Виктора Орбан, пригласившего президента России Владимира Путина на мирные переговоры с Украиной в Будапешт. Заведующий кафедрой политологии РЭУ...