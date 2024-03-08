США перехватили ракеты и беспилотники хуситов в Йемене ВС США сбили четыре крылатых ракеты и беспилотники хуситов в Йемене

Военнослужащие Вооруженных сил США нанесли удары по четырем противокорабельным крылатым ракетам движения «Ансар Аллах» в Йемене, сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) в Twitter (X). Кроме того, американские войска поразили беспилотный летательный аппарат хуситов.

Центральное командование ВС США в период с 15:35 по 16:55 по времени Саны в целях самообороны нанесло удары по четырем противокорабельным крылатым ракетам и одному беспилотному летательному аппарату на территории Йемена, подконтрольной хуситам, — говорится в сообщении.

Помимо этого, несколько беспилотников йеменского движения были уничтожены американскими войсками в направлении Аденского залива. Всего сбито три летательных аппарата.

Ранее ракетный удар правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» по сухогрузу в Аденском заливе привел к гибели троих моряков. Еще четыре члена экипажа получили ранения.

До этого военнослужащие армии США перехватили две противокорабельные крылатые ракеты хуситов в Красном море. Снаряды сбили в целях самообороны, поскольку они представляли прямую угрозу коммерческим судам и кораблям ВМС США в регионе.