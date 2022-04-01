ВС России высокоточным оружием уничтожили шесть военных объектов на Украине

Российские военные высокоточным ударом уничтожили пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии, сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, речь идёт о складах в в Богуславском, Крестище, Резникове, Великой Новосёлке, также был уничтожен один склад горюче-смазочных материалов.

Высокоточным оружием воздушного базирования уничтожены шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, — сказал он.

За минувшие сутки средства ПВО РФ сбили в воздухе один украинский вертолёт Ми-8. Это произошло в районе населённого пункта Любимовка. Также были сбиты восемь украинских беспилотников в районах Лисичанск, Донецк, Чернигов, Коросунь, Новомихайловское и Ваховка. При этом с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 124 украинских самолёта и 81 вертолёт.

Также Конашенков добавил, что российская авиация за сутки поразила 52 военных объекта украинских войск, в том числе три командных пункта, три реактивных системы залпового огня, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».

В ходе ежедневного брифинга Минобороны 31 марта Коношенков заявил, что подразделения Вооружённых сил России в ходе наступательных действий взяли под полный контроль населённый пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже. Он отметил, что за минувшие сутки было уничтожено до 60 украинских националистов, два танка, четыре БМП, а также базы горючего. Продвижение армии за сутки не превысило 6 километров.

Военные России ракетным ударом уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения Украины в Донецкой и Ровенской областях, заявил 30 марта Конашенков. По его словам, удар был нанесён оперативно-тактическим комплексом «Искандер».