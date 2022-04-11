Российский гиперзвуковой «Кинжал» уничтожил командный пункт ВСУ в Донбассе

Российский авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» уничтожил защищённый командный пункт украинских войск в окрестностях города Часов Яр к северу от Донецка, заявил глава пресс-службы Минобороны РФ Игорь Конашенков. Всего за день было уничтожено 42 объекта ВСУ, передаёт его слова РИА Новости. Также он рассказал, что российские военные уничтожили ТРК «Точка-У».

Днём 11 апреля в районе населённого пункта Часов Яр <...> авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожен заглублённый, хорошо защищённый командный пункт группировки украинских войск в Донбассе, — говорится в сообщении.

Он добавил, что авиация России уничтожила пусковую установку украинского тактического ракетного комплекса «Точка-У» в Донецкой области. По словам представителя Минобороны, российская боевая авиация также уничтожила в течение дня 42 военных объекта Украины.

По данным Минобороны, всего с начала проведения cпециальной военной операции уничтожены: 130 самолётов, 99 вертолётов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беcпилотный летательный аппарат, 2132 танка и других боевых бронирoванных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 913 орyдий полевой артиллерии и миномётов, а также 2028 единиц специальной военной автомобильной тeхники.