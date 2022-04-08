18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Российские военные уничтожили украинские С-300 под Харьковом и Николаевом

11:19, 10 апреля 2022
Российские военные уничтожили украинские С-300 под Харьковом и Николаевом Игорь Конашенков Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Вооружённые силы России ударом высокоточных авиационных ракет уничтожили украинские комплексы С-300 в Харьковской и Николаевских областях, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Ранее стало известно о тайной поставке зенитно-ракетных комплексов С-300 из Словакии на Украину.

Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённого пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев уничтожены выявленные разведкой пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300, — сказал Конашенков. 

Ранее Министерство обороны обнародовало кадры уничтожения Вооружёнными силами России бронетранспортёра, принадлежащего ВС Украины. Ликвидация БМП была проведена точечным ракетным ударом беспилотника.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео