Российские военные уничтожили украинские С-300 под Харьковом и Николаевом

Вооружённые силы России ударом высокоточных авиационных ракет уничтожили украинские комплексы С-300 в Харьковской и Николаевских областях, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Ранее стало известно о тайной поставке зенитно-ракетных комплексов С-300 из Словакии на Украину.
Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённого пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев уничтожены выявленные разведкой пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300, — сказал Конашенков.
Ранее Министерство обороны обнародовало кадры уничтожения Вооружёнными силами России бронетранспортёра, принадлежащего ВС Украины. Ликвидация БМП была проведена точечным ракетным ударом беспилотника.
В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.