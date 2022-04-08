Российские военные уничтожили украинские С-300 под Харьковом и Николаевом

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Представители Народной милиции (НМ) ДНР заявили в Telegram-канале, что в ночь на 10 апреля бойцы республики сбили украинские ракеты с помощью ПВО над Донецком. При ударе Вооружённые силы Украины применили ракетный комплекс «Точка-У». В НМ устанавливают место падения обломков.

Сегодня ночью средствами ПВО НМ ДНР в небе над Донецком предотвращена очередная попытка украинского командования нанести огневое поражение, используя ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У». В настоящее время выясняется место падение...