ВС России уничтожили три украинских вертолёта на аэродроме под Николаевом

Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов Украины, заявил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Генерал-майор добавил, что военными в результате удара по аэродрому Баловное под Николаевом было уничтожено три украинских вертолёта.

В результате удара по аэродрому Баловное в пригороде Николаева подтверждено уничтожение трёх вертолётов украинских войск. Российскими ПВО сбито в воздухе шесть украинских БПЛА в районах населённых пунктов Николаев, Херсон, Кураховка, Индустриальное, Великая Новосёлка, — заявил он.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские военные уничтожили крупные хранилища в Константиновке, Славуте и Тернополе, которые снабжали Вооружённые силы Украины топливом. В ведомстве добавили, что ещё одно топливное хранилище и стоянка авиационной техники были поражены ударами ВС РФ в пригороде Николаева.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.