ВС России уничтожили станцию Starlink ВСУ: новости СВО на утро 25 декабря МО: ВС России уничтожили минометы и станцию Starlink на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Сводная группа военнослужащих группировки войск «Запад» с помощью боевых дронов ликвидировала минометы, пехоту ВСУ и станцию Starlink на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, военные получили данные о наращивании украинских сил, после чего группа разведки и операторов БПЛА совершила скрытый марш-бросок к ближнему краю из тылового района.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 24 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

В результате совместной работы разведчиков, мотострелковых и артиллерийских подразделений 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» были уничтожены несколько блиндажей, два миномета, станция спутниковой связи Starlink и живая сила ВСУ, рассказали в Минобороны. Там отметили, что уничтожение целей проводилось с помощью боевых дронов на удалении порядка трех километров до позиций ВСУ.

Кроме того, подразделения российской группировки войск «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, потери противника составили до 100 военнослужащих.

Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен один беспилотный летательный аппарат, рассказал военный.

Фото: МО РФ

Помимо этого, российские бойцы ВДВ во время боя за опорный пункт у села Вербового на Запорожском направлении захватили в плен четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что украинцы были «обескуражены» действиями россиян.

В Минобороны добавили, что пленные были отправлены в сторону российских позиций под контролем расчетов БПЛА гвардейцев десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ. При этом один из квадрокоптеров указывал украинцам направление движения, а второй, оснащенный гранатой ВОГ-25, зависал над пленными и не позволял им совершить побег.

Что сказали в США о ситуации в зоне СВО

Вооруженные силы Украины потерпели стратегическое поражение при контрнаступлении, инициатива сейчас перешла России, заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. Он отметил, что Киеву не удалось достичь никаких значимых успехов, несмотря на то что израсходовано свыше $100 млрд западных средств.

Каковы последствия в Горловке после обстрела ВСУ

Пожар начался в одном из крупнейших торговых центров Горловки после попадания со стороны Вооруженных сил Украины, сообщало агентство РИА Новости. По его данным, также удар пришелся на стоящий рядом многоквартирный жилой дом.

В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что в 00:05 украинские войска выпустили по Горловке семь ракет из РСЗО. Мэр города Иван Приходько сообщал, что в результате удара ВСУ по торговому центру ранения получили четыре мирных жителя. Всего за сутки пострадали шесть человек, одна женщина погибла.

Где на Украине гремели взрывы

Звуки взрывов были слышны в Одессе на юге Украины, сообщало издание «Общественное. Новости». При этом, согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны, в городе была объявлена воздушная тревога. Также тревожные сирены звучали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях.

Чем хуситы грозят Зеленскому

Участившиеся случаи нападения хуситов (представителей военизированной группировки мусульман-шиитов) на корабли в Красном море могут создать еще один проблемный регион, куда США захотят направить свои системы ПВО, выразил мнение военный корреспондент Александр Коц. Он отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит напрячься из-за ситуации, намекая на недополучение Киевом западной техники.

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Какое слабое место у комплексов ПВО Украины

У Киева сейчас примерно 564 комплекса ПВО, но катастрофически не хватает боеприпасов, рассказал в Telegram-канале военкора Александра Коца специалист по вооружениям, пишущий под именем Капрал Гашеткин. По его словам, для советских ЗРК их взять негде, а для Patriot и NASAMS они дорогие.

Гашеткин считает, что в связи с этим эффективность украинской ПВО находится в прямой зависимости от щедрости НАТО. И не в последнюю очередь — от ситуации на Ближнем Востоке, где западные ЗРК очень понадобились Израилю.

Что допустил французский генерал

Украинские войска могут в лучшем случае удержать нынешние позиции предстоящей зимой, заявил экс-начальник главного штаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломерос. В любом случае ближайшие месяцы станут для украинской армии ужасными, добавил он.

По словам генерала, перед Киевом стоит задача пополнения армии, однако это осложняется тем, что украинцы устали от этого конфликта.

К чему призвали в Европарламенте

Политики Евросоюза должны ответить за разжигание конфликта на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации, заявил депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес. Так он отреагировал на слова министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, сообщившего о готовности Таллина заняться поиском потенциальных мобилизантов. Европейские политики, поддерживающие эту войну, должны быть привлечены к ответственности, заявил депутат.

Когда на Украине станет возможна демобилизация

Полная демобилизация на Украине возможна лишь после окончания конфликта, заявил министр обороны страны Рустем Умеров. По его словам, Киев уже работает над тем, чтобы решить запросы военных, уставших от долгого нахождения на фронте.

Кого не хватает Украине

Добровольцы для ВСУ закончились, признал генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко. Он отметил, что в связи с этим ему неизвестно, как можно осуществить призыв полумиллиона украинцев, который ранее анонсировали власти.

Фото: МО Украины

Военный рассказал, что представители территориальных центров комплектования ходят по квартирам и частному сектору в поисках людей для мобилизации, нередко такие рейды заканчиваются конфликтами. При этом пограничники практически каждый день задерживают уклонистов, пытающихся незаконно пересечь границу.

Без какого оружия ВСУ не выстоят

Россия может одержать в конфликте на Украине тактическую победу в 2024 году, написал обозреватель Фредерик Ансель. По его словам, Киеву, чтобы спасти положение, нужны эскадрильи военных самолетов и танковые дивизии. Только чудо может помочь ВСУ одержать верх над российскими войсками, считает Ансель.

Возможна ли всеобщая мобилизация ЕС для помощи Киеву

Евросоюз не начнет всеобщую мобилизацию ради помощи Украине, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Несмотря на это, глава евродипломатии Жозеп Боррель «будет много чего заявлять», считает он. По словам эксперта, это делается, чтобы дать Украине передохнуть и восстановить ресурсы.

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