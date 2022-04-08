ВС России уничтожили штаб нацбатальона «Днепр» с иностранными наёмниками

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Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в морском порту Мариуполя отступающие подразделения украинского нацбатальона «Азов» захватили два иностранных судна. «Царевна» и «Леди Аугуста» относятся к иностранным компаниям.

Ранее радио Болгарии сообщало, что спецгруппа военных под командованием начальника разведки Венелина Венева находится в Мариуполе для эвакуации болгарских моряков с судка «Царевна». Экипажи удерживаются в заложниках, судьба их членов...