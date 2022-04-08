ВС России уничтожили штаб нацбатальона «Днепр» с иностранными наёмниками

Вооружённые силы России уничтожили штаб и место базирования украинского нацбатальона «Днепр» в Днепропетровской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что на днях туда прибыли иностранные наёмники.
В течение ночи в населённом пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наёмников, — сказал Конашенков.
Ранее ведомство опубликовало кадры уничтожения российскими истребителями СУ-30СМ и СУ-35 радиолокационной станции и зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» Вооружённых сил Украины. Удары наносились ракетами класса «воздух-поверхность», а их уничтожение подтверждено данными средств объективного контроля.