ВС России уничтожили С-300 и более 210 украинских националистов

Фото Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Авиация ВКС России за день поразила 38 военных объектов Украины, уничтожив С-300 в районе Николаевки, «Оса АКМ» в районе Великой Камышевахи, семь ПУ, два зенитных ракетных комплекса и более 210 националистов, заявил в ходе вечернего брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. Среди них: семь пунктов управления, два зенитных ракетных комплекса, один С-300 в районе Николаевки и один «Оса АКМ» в районе Великая Камышеваха, два укрепрайона, а также 27 мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Конашенков заявил о том, что ПВО сбили вертолёт Ми-24 ВСУ в районе Черкасской Лазовой. Представитель оборонного ведомства добавил, что российские военнослужащие нанесли удары по 17 военным объектам Украины высокоточными ракетами воздушного базирования. В результате оказались уничтожены два командных пункта подразделений украинских войск, а также 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники.