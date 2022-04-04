ВС России уничтожили пункт управления украинской механизированной бригады

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости

Президент фонда «Минченко консалтинг» Евгений Минченко рассказал NEWS.ru, что на Украине может быть установлен жёсткий авторитарный режим президента Владимира Зеленского в том случае, если цели российской спецоперации не будут полностью выполнены. По его словам, ситуация с элитным раскладом в этой стране теперь зависит от исхода спецоперации.

Если Россия будет вынуждена занимать значимую территорию Украины, то влияние крупных олигархов или сократится, или они пойдут на сделку. Пока на фоне давления Запада речь о сделке и переговорах не...