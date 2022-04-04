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ВС России уничтожили пункт управления украинской механизированной бригады

10:47, 04 апреля 2022
ВС России уничтожили пункт управления украинской механизированной бригады Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
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Вооружённые силы России уничтожили пункт управления украинской 24-й механизированной бригады и склады с боеприпасами и техникой, заявил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. Авиационный удар был нанесён ночью 4 апреля в районе города Лисичанска.

Ночью 4 апреля в районе города Лисичанска в результате авиационного удара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских вооружённых сил и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой, — заявил Конашенков. 

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов Украины. В Минобороны добавили, что военными в результате удара по аэродрому Баловное под Николаевым также были уничтожены три украинских вертолёта.

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