ВС России уничтожили четыре украинских вертолёта на аэродроме Миргород

Российские военные уничтожили четыре вертолёта ВСУ на аэродроме в городе Миргороде, а также два крупных склада вооружения в других населённых пунктах. Высокоточные удары были нанесены с воздуха и моря, передаёт РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

Высокоточными ракетами морского и воздушного базирования в районах населённых пунктов Садовое и Чуднов уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Также на военном аэродроме Миргород уничтожены четыре украинских вертолёта — два Ми-24 и два Ми-8, — сказал он.

Ранее стало известно, что группа российских вертолётов нанесла удар по позиции ПВО украинских войск, уничтожив зенитно-ракетный комплекс и его расчёт, а также по замаскированной в лесу бронетехнике. Накануне ВКС России поразили 38 военных объектов украинской армии, включая склады боеприпасов, опорные пункты, бронетехнику и беспилотники. Кроме того, российские военные огнём авиации и артиллерии пресекли попытку украинских националистов вырваться из Мариуполя.

Президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация на Украине является правильным шагом, другого выбора у Москвы не былою Он заверил, что все поставленные цели будут достигнуты.