Российские военные уничтожили на Украине четыре хранилища топлива

Вооружённые силы России высокоточным ракетным ударом уничтожили четыре топливных хранилища, предназначенных для ВСУ, заявил на брифинге представитель пресс-службы Минобороны РФ Игорь Конашенков. Хранилища с топливом находились в районах населённых пунктов Кременец, Черкассы, Запорожье и Новомосковск.

Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено четыре хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск в районах населённых пунктов Кременец, Черкассы, Запорожье и Новомосковск, — сказал Конашенков.

В военном ведомстве также заявили об уничтожении Центра подготовки украинских сил специальных операций, который использовался в том числе для размещения иностранных наёмников. Как сообщается в Telegram-канале министерства, это произошло вечером 4 апреля, центр был уничтожен с моря.

2 апреля Вооружённые силы России уничтожили более 100 националистов и наёмников из западных стран в результате высокоточного удара комплексом «Искандер» по штабу обороны в Харькове, заявил на брифинге Конашенков. Он добавил, что в районах Лозовой и Павлограда уничтожена бронетехника, направляемая на усиление ВСУ в Донбассе. Кроме того, был выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, а украинские боевые вертолёты уничтожены.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.