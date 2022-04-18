ВС России уничтожили «Бук-М1» ВСУ в городе Барвенково

Вооружённые силы России 19 апреля ударами высокоточных ракет уничтожили 180 военных и 15 единиц бронетехники ВСУ, рассказал представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передаёт РИА Новости. Он также сообщил, что российским войскам удалось уничтожить пусковую установку ЗРК «Бук-М1» в районе города Барвенково Харьковской области.

В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два опорных пункта в районе Калиново — Попасное и шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах Мирное, Славянск и Попасное. Уничтожено до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники, — сказал представитель ведомства.

Ранее стало известно, что в Мелитополе была задержана корректировщица Наталья Назарова, которая передала украинским войскам видео разгрузки боеприпасов российскими военнослужащими. Отмечается, что женщина намеренно обозначила геолокацию позиций, по которым потом был нанесён удар и пострадали люди.

Минобороны России на очередном брифинге утром 19 аперля сообщило, что минувшей ночью высокоточными ракетами воздушного базирования были подавлены 13 опорных пунктов подразделений украинских войск. Как сообщается, ВС РФ нанесли удары по местам сосредоточения войск и техники противника в районах Славянска, Барвенково и населённого пункта Попасная.