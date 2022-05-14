ВС России уничтожили 13 украинских беспилотников

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В ночь с 13 на 14 мая российские силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников, том числе один «Байрактар-ТБ2» в Харьковской области, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга, передаёт РИА Новости. Также были перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

За прошедшие сутки высокоточными ракетами поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов. В результате ударов уничтожены до 100 националистов, были сбиты 13 украинских беспилотников и перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в Харьковской области, — сказал Конашенков.

Ранее в Минобороны заявили о том, что российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника под Харьковом и в ДНР. По данным ведомства, также был поражён склад боеприпасов в районе населённого пункта Краснопавловка Харьковской области.

Накануне российские военные сбили шесть украинских беспилотников над островом Змеиный, а также в районах населённых пунктов Глубокое, Липцы Харьковской области, Александровка и Донецк. Всего с начала военной спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили 830 беспилотников.