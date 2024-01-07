ВС России улучшили положение под Купянском: новости СВО на утро 7 января Минобороны: ВС РФ на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю

Фото: РИА Новости

Боевая работа танка Т-72 Вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции

Российские войска, отразив четыре атаки Вооруженных сил Украины в районе озера Лиман, улучшили свое положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, противнику пришлось отойти в юго-западном направлении. Потери ВСУ превысили 80 человек.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 6 января, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

По словам Зыбинского, на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий при поддержке артиллерии улучшили положение по переднему краю.

«В полосе обороны группировки мотострелковые соединения при поддержке огня артиллерии в районе озера Лиман отразили четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад, усиленных бронетехникой», — рассказал военный.

Кроме того, российские военные беспилотным летательным аппаратом протаранили промышленный дрон «Баба Яга» Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Операторы беспилотников вели обычный поиск целей в режиме свободной охоты. В сумерках переключились на режим ночной работы. В камеру увидели быстро приближающийся дрон ВСУ с тепловым следом. Эта так называемая „Баба Яга“ несла на себе 82-мм мины. <...> Мы приняли решение, что это будет равный размен. Протаранили их дрон нашим беспилотником-разведчиком», — рассказал начальник расчета БПЛА 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск. Он добавил, что украинский беспилотник потерял курсовую устойчивость и врезался в дерево.

Помимо этого, российская группировка войск «Восток» сорвала восемь попыток ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. Он отметил, что потери украинцев составили свыше 90 бойцов убитыми и ранеными.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

«Ударами бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой и 23-й механизированной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки и Владимировки, а также 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского. В течение суток пресечены восемь попыток противника провести ротации боевиков в этих районах», — рассказал Гордеев.

Он добавил, что россияне уничтожили склад боеприпасов и пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника, 16 долговременных точек ВСУ, две боевые бронированные машины и шесть пикапов.

Как ВСУ атаковали Россию

Накануне дежурные средства ПВО выявили и уничтожили шесть украинских ракет над северо-западной частью акватории Черного моря, сообщило Минобороны России. ВСУ пытались нанести удары по российской территории с помощью ракет «Нептун».

«Около 17:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельных ракет „Нептун“ по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в публикации.

Кроме того, в результате обстрела больницы в Ленинском районе Донецка пострадал один человек, сообщил ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб ДНР. Там также заявили о повреждении здания медицинского учреждения.

По данным представительства ДНР в СЦКК, Вооруженные силы Украины в 21:25 мск выпустили по городу четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Где гремели взрывы на Украине

В Днепре вечером 6 января прозвучало по меньшей мере четыре взрыва, сообщало украинское издание «Страна». Подробности происшествия не приводились. Местные власти призывали жителей оставаться в укрытиях.

Помимо этого, взрывы звучали в подконтрольном властям Украины городе Запорожье, сообщало агентство «Укринформ». Других подробностей не приводилось.

О чем заявили в Европе после ударов ВКС РФ по Киеву

В Евросоюзе наблюдаются признаки паники после разрушительных для ВСУ ракетных ударов ВКС России, заявил британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, Россия перегрузила американскую и европейскую системы ПВО атаками, которые наносятся масштабно и с помощью высокотехнологичного оружия. Эксперт убежден, что Россия своими действиями доказала уязвимость западных систем ПВО.

«Запад очень кропотливо работал над тем, чтобы создать серьезную систему противовоздушной обороны для Киева, но она тоже была разрушена. <...> Мы видим признаки тревоги и паники, поскольку Евросоюз начал задумываться о производстве новых зенитных комплексов Patriot», — сказал Меркурис.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какой дефицит бюджета Минобороны Украины

Дефицит бюджета Министерства обороны Украины на 2024 год достиг 36% (свыше $11,3 млрд), сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, эта сумма касается только расходов в категории «денежное обеспечение».

«На заседании комитета по нацбезопасности озвучили информацию о дефиците бюджета Минобороны на 2024 год. Он составляет 36%, или 430 млрд грн, только по статье расходов „денежное обеспечение“», — сказал депутат.

Как ВСУ отреагировали на решение Дании по F-16

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что не видел официальных заявлений властей Дании о переносе сроков поставок Киеву истребителей F-16. Ранее СМИ сообщили о задержке передачи самолетов на срок до полугода.

«Смотрим на сайт Министерства обороны Дании — ни одного заявления я не увидел. Поэтому издание ссылается на какие-то свои источники. Это сразу подхватывается и становится мейнстримом в наших СМИ. <...> Давайте смотреть на все заявления не через СМИ. <...> Есть официальные заявления, будем их придерживаться», — сказал Игнат.

По его словам, Украина ожидает поставок истребителей весной 2024 года.

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press Владимир Зеленский и Мэтте Фредериксен

Какие последствия помощи Запада для украинского народа

Украинские депутаты переживают, что КНДР или Иран могут поставлять оружие России, однако сам Киев получает помощь от 57 стран мира, обратил внимание военный корреспондент Александр Сладков. При этом, по его словам, у РФ есть возможность не брать что-либо в долг, а Украине и ее народу придется платить Западу миллиарды за оказанную поддержку.

«На Украине утверждают, что оружие нам еще поставляет Иран. Осталось подключиться к помощи нам еще 55 странам, и счет будет 57:57, до паритета с Украиной нам еще далеко. Единственная разница будет в том, что мы ничего не берем в долг. А вот Украине придется все отдавать, если мы сейчас замиримся или Россия проиграет. Киев должен будет отдать всем своим спонсорам миллиарды. Точнее, не Киев, а украинский народ», — уточнил Сладков.

Военкор добавил, что Украине наиболее выгодно «уйти в Россию», чем остаться на территории, «ограбленной Западом». По мнению Сладкова, РФ могла бы помочь стране восстановиться, а заокеанские союзники продолжат обворовывать Украину.

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Кого Путин поздравил с Рождеством

Президент России Владимир Путин в Ново-Огарево встретился с семьями военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Глава государства поздравил гостей с Рождеством. По его словам, данный праздник представляет собой яркое выражение братского единения народов РФ.

«Можно без всякого преувеличения сказать, что это праздник, который характеризуется ярко выраженным братским единением народов России. <...> Я вас всех поздравляю», — заявил Путин.

Также президент РФ пообещал обсудить с министром обороны Сергеем Шойгу информацию о проблемах с выплатами семьям погибших военнослужащих в ходе специальной военной операции. В ходе общения с родными погибших главе государства рассказали, в частности, об отказе в выплатах из-за путаницы с регионом регистрации, а также обратили внимание на трудности со страховыми выплатами в связи с гибелью добровольцев.

«Я с министром [переговорю]», — пообещал Путин.

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