ВС России ударили «Калибрами» по ВСУ: новости СВО на утро 29 ноября Фрегат Черноморского флота ударил по военным целям ВСУ ракетами «Калибр»

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фрегат Черноморского флота РФ нанес удар крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по военным объектам Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что залп был дан четырьмя ракетами, он оказался успешным — все назначенные цели поражены.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 28 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно об ударе «Калибрами» по ВСУ

В МО напомнили, что корабли Черноморского флота решают задачи по предназначению в зоне ответственности оперативно-стратегического объединения. При этом надводные корабли патрулируют акваторию у Крымского полуострова, взаимодействуя с самолетами и вертолетами морской авиации.

«Действуя в акватории Черного моря, экипаж фрегата Черноморского флота получил внезапную задачу по нанесению в кратчайшие сроки удара крылатыми ракетами комплекса „Калибр“ по объектам военной инфраструктуры противника», — подчеркнули в Минобороны.

Какая сейчас обстановка на Краснолиманском направлении

Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Торского и Григоровки в ДНР, сообщил начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, потери украинской стороны составили до 40 бойцов и два пикапа.

Что известно об ударе штурмовиков Су-25 по позициям ВСУ

Экипажи российских военных штурмовиков Су-25 уничтожили замаскированные укрепленные позиции и бронированную технику Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В МО добавили, что после выполнения ударов экипажи самолетов выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

Где гремели взрывы

Взрывы три раза за сутки гремели в подконтрольном Киеву Херсоне. Также взрывы были слышны во Львове и в Хмельницкой области на западе Украины.

Сколько раз ВСУ применили химоружие

Украинские войска за время спецоперации неоднократно отравляли химическим оружием продукты питания, сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, в результате действий ВСУ погибли не менее 15 человек.

Кириллов допустил, что из-за провала наступления ВСУ могут применить биологическое оружие, например, заразить источники воды, запасы продовольствия или корм для животных. По словам начальника войск РХБЗ, косвенным доказательством служит то, что на территориях, которые перешли в состав РФ, нашли множество штаммов из США «для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В каком регионе РФ упал БПЛА

Обломки беспилотника обнаружили на побережье Ейского района Краснодарского края, сообщила пресс-служба кубанского оперативного штаба со ссылкой на районную администрацию. По данным ведомства, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что сказал Столтенберг о пути Украины в НАТО

Главы МИД стран — членов НАТО готовы поддержать Украину на пути вступления в Альянс, заявил генсек Блока Йенс Столтенберг. Глава организации отметил, что Альянс по-прежнему придерживается позиции непоколебимой поддержки Киева.

Что заявил Сийярто о позиции НАТО по украинскому конфликту

Министры иностранных дел стран — членов НАТО на встрече в Брюсселе подтвердили подход к событиям на Украине, в рамках которого Североатлантический альянс не должен стать стороной конфликта с Россией, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По словам дипломата, он призвал коллег придерживаться прежнего решения блока о невмешательстве в происходящее.

Как рассказал Сийярто, более года назад в Альянсе решили «сделать все, чтобы гарантировать, что НАТО не будет являться стороной конфликта, и избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией». При этом все министры сохраняют воинственный настрой, добавил Сийярто. По его словам, на встрече в Брюсселе слово «мир» почти не звучало, вместо этого участники мероприятия подчеркивали важность продолжения военной помощи Киеву и даже допустили ее расширение.

Что будет с самолетами F-16 на Украине

Российские военные уничтожат американские истребители F-16 так же, как и любой другой самолет ВСУ в зоне спецоперации, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, Киев находится в безвыходной ситуации.

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press F-16

Джонсон отметил, что такая судьба ждет не только западную авиацию, но и бронетехнику. Эксперт уверен, что любые новые танки в зоне СВО будут уничтожены Вооруженными силами России так же, как и британские Challenger или немецкие Leopard.

Чем отравили жену Буданова

Жену начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Марианну Буданову отравили мышьяком и ртутью, заявил экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк.

Ситуация с отравлением коснулась нескольких других сотрудников украинского ГУР, отметил он. Кондратюк пояснил, что речь идет не об окружении Будановой, а о менее высокопоставленных руководителях отдельных направлений, которые ответственны за операции против России.

Причастность России является «главной гипотезой» отравления жены начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны, заявил представитель ведомства Андрей Юсов. Никаких аргументов в защиту данной позиции он при этом не привел.

Что сказал военкор Стешин об отравлении жены Буданова

Ситуация вокруг отравления Марианны Будановой разыгрывается не просто так, предположил военный корреспондент Дмитрий Стешин. Он обратил внимание, что Киев для подготовки громких инфоповодов использует «самых бесполезных и никому не нужных «героев».

«Все это шебуршание вокруг укрочинов и жены Буданова — неспроста. Причины изложены скрупулезно, а вот насчет выводов можно поспорить. Да, Европа вполне может пострадать. Но посмотрите, кого для подготовки инфополя в таком случае выбирают. Самых бесполезных и никому не нужных „героев“ (взять ту же жену Буданова)», — заявил военкор.

Что сказал Коц о планах Киева переименовать города в Крыму

Если дать Украине волю, то Москва превратится в Жмеринку, с иронией заметил военный корреспондент Александр Коц, комментируя планы Киева вернуть «исторические» названия городам в Крыму и предложение секретаря Совбеза Украины переименовать Севастополь в «объект № 6». Журналист подчеркнул, что власти страны способны на это только «у себя в голове».

Сколько помощи получил Киев от ЕС

Евросоюз уже передал Украине военной помощи на €27 млрд, заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель. Теперь, по его словам, страны объединения должны сделать «еще больше».

Фото: europarl.europa.eu Жозеп Боррель

Сколько оружия нужно ВСУ для боевых действий

Чтобы продолжать вести боевые действия, ВСУ нужно не менее 600 истребителей, танки, а также армия, численность которой будет не менее полумиллиона человек, заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Военный эксперт уточнил, что таких показателей вряд ли удастся когда-либо достичь.

По мнению Матвийчука, странам НАТО необходимо решить, вступать ли в противостояние с Россией самостоятельно или подтолкнуть Украину к мирным переговорам. Полковник подчеркнул, что многие страны — участницы Альянса недовольны сложившейся ситуацией. Эксперт уверен, что украинский конфликт постепенно утихнет, а Запад переложит всю ответственность на саму Украину.

Что сказали в Госдуме про Херсон

Цели специальной военной операции России не изменились, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, нужно полностью освободить все регионы, вошедшие в состав Российской Федерации, что и является основной и ближайшей задачей СВО.

Соболев отметил, что для освобождения Херсонской области нужно тщательно спланировать операцию. Также стоит определить конкретные задачи и возложить ответственность на командиров и командующих за их выполнение. Кроме того, необходима воинская дисциплина личного состава.

Что сказал Кулеба о переговорах с Россией

На Украину никто не давит в вопросе переговоров с Россией, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что не испытывает никакого гнета в этом вопросе со стороны западных партнеров.

Фото: Sebastian Rau/PHOTOTHEK/Global Look Press Дмитрий Кулеба

Что сказал Мединский о переговорах с Украиной

Россия ни разу не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Он отметил, что Москва на проходивших весной в 2022 году переговорах требовала от Киева не только отказаться от вступления в НАТО, но и признать российский суверенитет над Крымом и независимость республик Донбасса.

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