ВС России сорвали атаку 17 дронов на Крым: новости СВО на утро 7 ноября ВС РФ уничтожили и перехватили 17 БПЛА над Черным морем и Крымом

Фото: МО РФ

Российские средства ПВО уничтожили девять и перехватили восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Черным морем и Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны РФ. Попытка атаки была предпринята утром 7 ноября.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 6 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно об атаке БПЛА на Крымский полуостров

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил о попытке атаки беспилотных летательных аппаратов на регион, сработали системы ПВО. По его словам, были сбиты по меньшей мере пять беспилотников. При этом обломки одного БПЛА упали на крышу частного жилого дома в Андреевке. Произошло возгорание, которое было оперативно потушено прибывшими на место экстренными службами. Пострадал один человек.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Военнослужащие расчета РЗСО «Град» Центрального военного округа поразили районы скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что противник был уничтожен залпом с расстояния в 10 км.

Фото: МО РФ

Также МО РФ опубликовало видео боевой работы штурмовой группы ивановских десантников к северу от Артемовска. В кадры попала уничтоженная в лесопосадках бронетехника ВСУ.

В оборонном ведомстве рассказали, что десантники в составе небольших штурмовых групп с нескольких направлений незаметно приблизились к опорному пункту армии Украины. До этого разведка сообщила, что одно из украинских подразделений готовится выдвинуться в сторону оборонительных позиций ВС России.

Атака десантников на позицию противника была стремительной. В бою они захватили и уничтожили одну БМП-1 и легкий танк западного производства. Российские подразделения заняли позиции отступивших военных ВСУ. При попытке противника контратаковать, по его живой силе отработала группа огневой поддержки десантников, использовавшая автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя». Солдаты ВСУ обратились в бегство, потеряв несколько человек.

Что за школу операторов дронов открыли в зоне СВО

Школу по обучению операторов дронов создали на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова, сообщили в Минобороны РФ. Также в подразделении организовали производство ударных FPV-беспилотников, позволяющих наблюдать за ситуацией на поле боя «от первого лица».

По данным МО, очередь на занятия в школе операторов дронов расписана на много месяцев вперед. Обучение курсантов производится «с нуля», однако принимают и опытных бойцов, которые хотят повысить свою квалификацию. Будущих операторов учат пикировать, держать горизонт, попадать в небольшие проемы и правильно занимать позицию для корректировки огня артиллерии.

Что получили бойцы ВС РФ за уничтожение Leopard 2

Военнослужащие Западной группировки войск ВС РФ получили боевые награды и денежные сертификаты на миллион рублей каждый за уничтожение танков Leopard 2 на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Первый сертификат получил расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет», второй — командир разведгруппы с позывным Крестный, уничтожившей танк с помощью БПЛА «Ланцет». Деньги для поощрения бойцов передали певец Григорий Лепс и телеведущая Юлия Барановская.

Фото: МО РФ

Что сделали бойцы первого батальона из бывших военных ВСУ

Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнослужащих, принесли присягу России. Батальон будет проходить службу в составе оперативно-боевого тактического формирования «Каскад».

Почему обороной Авдеевки руководит генерал Тарнавский

Обороной Авдеевки руководит генерал Вооруженных сил Украины Александр Тарнавский, заявил военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский назначил его как противника срочной сдачи города российским войскам.

Как тренируются вагнеровцы в составе «Ахмата»

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео тренировки бывших бойцов ЧВК «Вагнер» в составе спецназа «Ахмат». По его словам, они проходят «боевое слаживание». В программу входят курсы тактической стрельбы, полевой медицины, подготовка снайперов, пулеметчиков, саперов, артиллеристов и многое другое.

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