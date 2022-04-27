ВС России сбили украинский вертолёт Ми-24 в Харьковской области

Фото Wikimedia

Российские средства ПВО сбили в Харьковской области вертолёт Ми-24 Украины, сообщил глава пресс-службы Минобороны РФ Игорь Конашенков. В Telegram-канале российского оборонного ведомства говорится, что в районах населённых пунктов Пески-Радьковские и Борщевка также были уничтожены два украинских беспилотника.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Черкасская Лозовая Харьковской области сбит вертолёт Ми-24 украинских воздушных сил, — указывается в сообщении.

Официальный представитель Минобороны отметил, что российские военнослужащие нанесли удары по 17 военным объектам Украины высокоточными ракетами воздушного базирования. В результате оказались уничтожены два командных пункта подразделений украинских войск, а также 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Конашенков также указал, что с начала военной операции на территории Украины были уничтожены 111 вертолётов, 141 самолёт, 609 беспилотников, 275 зенитных ракетных комплексов, 2616 танков и других боевых бронированных машин.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили два украинских штурмовика Су-25 в районе Изюма. Также российские военные уничтожили три беспилотника близ Балаклеи Харьковской области, в Гуляй Поле и Волновахе. Ещё один БПЛА типа «Валькирия» уничтожили в Николаевской области в районе населённого пункта Калининское.