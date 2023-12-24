ВС России сбили 10 дронов ВСУ: новости СВО на утро 24 декабря Минобороны: ВС РФ сбили на Донецком направлении 10 беспилотников ВСУ

Фото: МО РФ

В течение суток военнослужащие российской группировки «Юг» на Донецком направлении сбили 10 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, рассказал глава пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, боевые операции выполнялись в районе Горловки, Марьинки и Победы в ДНР.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 23 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка на Донецком направлении

По словам Астафьева, ВС РФ отразили 11 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Красного, Дылеевки, Кирово и Георгиевки. Он указал, что украинцы потеряли убитыми и ранеными до 200 военнослужащих, а также четыре танка, БМП Bradley и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены САУ Krab, две гаубицы «Мста-Б», САУ «Акация», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Чем связисты помогли штурмовикам ВС РФ

Российские связисты-десантники развернули мобильный комплект спутниковой связи рядом с передовой, сообщили в Минобороны РФ. Это позволило наладить устойчивое управление штурмовыми группами при взятии опорных пунктов Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении.

«Подразделения связи тульских десантников обеспечили устойчивое управление штурмовыми группами в ходе занятия и зачистки опорных пунктов ВСУ на Артемовском направлении», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в ходе ведения активной обороны подразделения ВДВ продолжают продвигаться, занимая украинские опорники. При этом украинцы применяют средства радиоэлектронной борьбы и пытаются глушить сигналы для нарушения управления подразделениями.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Сколько человек пострадали в Белгородской области

Число пострадавших при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины по мосту в Белгородской области увеличилось до пяти, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.

Глава региона уточнил, что врачи оказали помощь мужчине с осколочными ранениями и минно-взрывной травмой ноги. У второго пострадавшего зафиксировали ранения правой ноги и руки. Для дальнейшего лечения их перевели в городскую больницу Белгорода. Все остальные раненые также находятся под наблюдением медиков.

Что сбили над Донецком

Российские силы ПВО сбили над Донецком противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM американского производства, сообщила пресс-служба представительства ДНР в СЦКК. Отмечается, что обломки снаряда повредили линии электропередачи и рекламный щит на остановке общественного транспорта. Информации о пострадавших не поступало.

Где на Украине гремели взрывы

В городе Кривом Роге Днепровской области Украины гремели взрывы, сообщало издание Klymenko Time. Это произошло третий раз за сутки. Подробности случившегося не приводились.

Фото: МЧС Украины

С кем не могут справиться ВСУ

Вооруженные силы Украины не могут справиться с отказниками на фронте, заявил командир второго механизированного батальона отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко. По его словам, такие бойцы избегают наказания благодаря особенностям государственного законодательства.

«У нас Уголовный кодекс не работает с отказниками от слова вообще», — сказал военный.

Он пояснил, что для привлечения солдата к ответственности за отказ от выполнения приказа необходимо от двух недель до месяца. Однако даже после этого военнослужащий может избежать наказания. Губаренко добавил, что некоторые из возбужденных по факту неподчинения уголовных дел тянутся еще с прошлого года.

О чем в Австралии предупредили Украину

Вооруженные силы Украины, скорее всего, не способны начать новое контрнаступление в зоне специальной военной операции России в 2024 году из-за растущих проблем, сообщило австралийское издание Conversation. По словам авторов материала, в Киеве, в частности у президента Владимира Зеленского, сохраняются сомнения в устойчивости военной и финансовой поддержки со стороны Запада.

«Помимо своего превосходства в живой силе, Россия также извлекает выгоду из украинской нехватки артиллерийских боеприпасов, что, вероятно, сохранится и в 2024 году. Это не только поставит под угрозу будущие украинские наступления, но и потенциально увеличит вероятность нового российского наступления», — говорится в статье.

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Владимир Зеленский

Кого отправили под арест на Украине

Руководитель одного из главных управлений Минобороны Украины, подозреваемый в попытке хищения 1,5 млрд гривен при закупке артиллерийских снарядов, отправлен под арест. Под стражей чиновник пробудет до 19 февраля.

Что предложил глава Минобороны Италии

Украинский кризис следует урегулировать политическими средствами, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто во время посещения итальянского контингента в составе сил НАТО в Польше. По его словам, нужно прийти «к тому, что было до войны», и, если это не получается сделать с помощью оружия, следует искать другие способы.

«Война длится почти два года, и, думаю, параллельно с военными действиями и поддержкой Украины важно оценить пути, которые приведут к политическому решению. <...> Того, чего нельзя добиться военным путем, <...> можно достичь на дипломатическом фронте, политическими способами получить результат и прийти к миру», — сказал Крозетто.

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